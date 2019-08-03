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Ağrı'da dehşet! Kavga ettiği gençler tarafından öldürüldü

03.08.2019 22:52

Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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