Ağrı ve Elazığ'da okullara kar tatili 28.02.2019 09:23

Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.