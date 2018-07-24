Ağlama Duvarı'nda koca bir taş yerinden fırladı! 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Yahudilerce kutsal kabul edilen Ağlama Duvar'ında bu sabah ilginç şeyler yaşandı. Durup dururken duvardan koca bir taş fırladı. Batı duvarı olarak da bilinen Ağlama Duvarı'nda yaşanan bu olay sonrası yaralının olmadığı bildirildi. Batı duvarı girişe kapatıldı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Filistinlilere zulmeden İsrail'e dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, "Duvar bile isyan ediyor" paylaşımları yaptı. İşte o anlar...