Yol Durumu

AG: Harekatı'na destek arttı

08 Mart 2018, Perşembe

A&G Araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu yoklaması operasyonuna kamuoyu desteğinin arttığını ortaya koydu.

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