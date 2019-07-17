Afyonkarahisar'da pompalı dehşeti! Tartıştığı arkadaşını yaralayıp intihar etti

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da pompalı dehşeti! Tartıştığı arkadaşını yaralayıp intihar etti17.07.2019 01:01
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