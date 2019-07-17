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Afyonkarahisar'da pompalı dehşeti! Tartıştığı arkadaşını yaralayıp intihar etti

17.07.2019 01:01

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.


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