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Afyon'da Erdoğan'a özel pankart

17 Şubat 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyon'da katıldığı AK Parti 6. Olağan Kongresi sırasında tribünlerden Erdoğan için bir pankart açıldı. İşte o anlar...
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