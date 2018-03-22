Afrinliler teröristlerin kaçışını anlattı: Fare ve köpek gibi kaçtılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'deki siviller özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.Güvenlik güçlerini büyük bir mutlulukla karşılayan ve dua eden siviller, terörün gölgesinde yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Afrinliler teröristlerin kaçışını anlattı: Fare ve köpek gibi kaçtılar22 Mart 2018, Perşembe
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