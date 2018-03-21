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Afrin'liler PYD/PKK'nın zulmünü anlattı

20 Mart 2018, Salı

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de halk, yeniden güvenli ve özgür günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Afrinliler, işgal döneminde yaşadıkları PYD/PKK zulmünü anlattı. 60 yaşındaki Afrinli bir kadın, Türk askerini görünce iki tane kurban kestiklerini söyledi. İşte PYD/PKK'nın zulmü...

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