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Afrin'e kara harekatı başladı

21 Ocak 2018, Pazar
Türk Silahlı Kuvvetleri 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında bugün terör örgütü PKK/PYD/YPG işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başlattı. Harekata Özel Kuvvetler, piyade birlikleri, zırhlı araçlarla birlikte ÖSO unsurları da katılıyor.
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