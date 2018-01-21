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Afrin'e hava harekatı başladı! İşte ilk görüntüler

20 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiilen başladı" açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye hava operasyonu düzenlemeye başladı. TSK tarafından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı" başladı denildi. İşte jetlerin bölgeyi vurma görüntüleri...
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Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

ÜLKEMİZDE VE KOMŞU ÜLKELERDE ARTIK TERÖRÜN BİTMESİNİ, HALKIN HUZUR İÇİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.01.2018 18:39
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