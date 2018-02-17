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Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

16 Şubat 2018, Cuma
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.
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