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'deki Özel Harekatçı babasını gören çocuklar ekranı öptü!

05 Mart 2018, Pazartesi

Zeytin Dalı Harekatına katılan Polis Özel Harekat mensubu babasını ekranında gören çocuklar mutluluktan televizyona sarılarak babalarını öpücük yağmuruna tuttu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ilhan ilhan

ALLAH cc hepini zi muhafaza buyursun AMİN

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evet2
hayır0
cevapla 05.03.2018 15:12
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