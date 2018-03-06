Zeytin Dalı Harekatına katılan Polis Özel Harekat mensubu babasını A Haber ekranında gören çocuklar mutluluktan televizyona sarılarak babalarını öpücük yağmuruna tuttu.
Afrin'deki Özel Harekatçı babasını gören çocuklar ekranı öptü!05 Mart 2018, Pazartesi
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ALLAH cc hepini zi muhafaza buyursun AMİN
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