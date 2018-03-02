Yol Durumu

'deki ölüm tuzakları imha edildi

01 Mart 2018, Perşembe

PKK-YPG'li teröristler 'deki birçok kasaba ve köye patlayıcılar tuzakladı. 'de ilerleyişi süren güvenlik güçleri de o patlayıcıları tek tek buldu ve imha etti.

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