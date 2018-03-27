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Afrin'deki Mehmetçik'ten duygulandıran türkü

26 Mart 2018, Pazartesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin Bölgesi'ni PYD'li teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerden birinin, arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp, türkü söylemesi duygulandırdı.

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