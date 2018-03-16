Yol Durumu

Afrin'de teröristlerin tuzakları böyle başlarına yıkıldı!

15 Mart 2018, Perşembe

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.03.2018 19:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları