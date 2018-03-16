YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu.
Afrin'de teröristlerin tuzakları böyle başlarına yıkıldı!15 Mart 2018, Perşembe
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MAŞALLAH.
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