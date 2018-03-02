Afrin'de teröristler böyle bombalandı

Afrin'de Zeytin Dalı harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Bu sabah çekilen görüntülerde, teröristlerin bombalandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Afrin'de teröristler böyle bombalandı02 Mart 2018, Cuma
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