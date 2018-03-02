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Afrin'de teröristler böyle bombalandı

02 Mart 2018, Cuma

Afrin'de Zeytin Dalı harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Bu sabah çekilen görüntülerde, teröristlerin bombalandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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