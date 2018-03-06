Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan etkili silahlardan biri de çok namlulu roketatarlar. Onların terör hedeflerini vuruma anı bir kez daha görüntülendi. İşte Afrin yolundaki hedefler bir bir böyle imha edildi.
Afrin'de terör hedefleri işte böyle vuruldu!05 Mart 2018, Pazartesi
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