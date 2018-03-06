Yol Durumu

'de terör hedefleri işte böyle vuruldu!

05 Mart 2018, Pazartesi

Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan etkili silahlardan biri de çok namlulu roketatarlar. Onların terör hedeflerini vuruma anı bir kez daha görüntülendi. İşte yolundaki hedefler bir bir böyle imha edildi.

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