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Afrin'de sıcak saatler

15 Şubat 2018, Perşembe
Türk ordusu ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi devam ederken Cinderesi cephesindeki sıcak çatışma anları kameralara böyle yansıdı...
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