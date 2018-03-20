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Afrin'de şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz

19 Mart 2018, Pazartesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda vatanı için can veren 46 kahraman şehidimizi rahmetle anıyoruz.
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