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'de /'ye ait terör cephaneliği darmadağın edildi!

17 Şubat 2018, Cumartesi
ve ÖSO'nun 'e ilerleyişi sürüyor. Türk topçu birliklerinin ’e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından kutlandı. Mehmetçik başarılı atışların ardından birbirlerini "Müthiş yerlere düşüyor atışlar. Aleve bak mühimmatlar patlıyor orada. Topçular ellerinize sağlık. Suvarin yanıyor şu anda." sözleriyle tebrik etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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T&#252;rkiyem Türkiyem

Vur vur inlesin hainlerin ağababaları dinlesin !

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cevapla 17.02.2018 18:26
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