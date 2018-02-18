Afrin'de PKK/PYD'ye ait terör cephaneliği darmadağın edildi!
17 Şubat 2018, Cumartesi
TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Türk topçu birliklerinin Afrin’e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından kutlandı. Mehmetçik başarılı atışların ardından birbirlerini "Müthiş yerlere düşüyor atışlar. Aleve bak mühimmatlar patlıyor orada. Topçular ellerinize sağlık. Suvarin yanıyor şu anda." sözleriyle tebrik etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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Vur vur inlesin hainlerin ağababaları dinlesin !
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