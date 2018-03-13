Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları ilçeden kaçarken, kent merkezinde çıkışlarına izin verilmeyen sivillerin örgüte baskıları artıyor. Teröristler, kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmak isteyen halkı ateş ederek durdurdu.



AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ilçe merkezi sınırlarına girerek ilerlemeyi sürdürmesi nedeniyle, sivillerin örgüt üzerindeki baskısı artıyor.



Örgütün kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasını kabullenmeyen siviller, ilçe merkezinden güneye doğru gitmek istiyor.



Ancak, örgüt sivilleri kontrol noktalarından geri çevirerek çıkışlarını engelliyor. Güneyde İran destekli güçlerin işgalindeki Nubül ile rejim kontrolündeki topraklara geçmek isteyen bazı sivillerle teröristler arasında şiddetli münakaşalar yaşanıyor.



Sivillere baskısının artması üzerine güneydeki kontrol noktalarından örgüt karargahlarına çağrı yapılarak takviye güç istendi.



Gelişmeler, örgütün ilçe merkezindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu gösterdi.