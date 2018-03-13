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Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 km kaldı

12 Mart 2018, Pazartesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'i kuşatmaya almasına 1,5 kilometre kalırken, AA cephe hatlarından ilçe merkezini havadan görüntüledi.

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