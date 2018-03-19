Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Afrin'de giren Türk askeri Komando andını okudu.
Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı18 Mart 2018, Pazar
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