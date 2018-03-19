Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı 18 Mart 2018, Pazar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Afrin'de giren Türk askeri Komando andını okudu.