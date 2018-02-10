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'de kameraya yansıyan teröristler öldürüldü

09 Şubat 2018, Cuma
'de PKK-YPG'lilerin açtıkları tüneller teröristlerle birlikte yok ediliyor. Teröristler tünel başında zırhlı bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Teröristlerin ömrü ise o görüntülerden sonra çok uzun olmadı.
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