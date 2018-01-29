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Afrin'de görev yapmak isteyen emekli doktor için tank atışı

28 Ocak 2018, Pazar
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak isteyen ve CİMER'e başvuruda bulunan emekli doktor Op. Dr. Dursun Bostancı'ya duydukları minneti göstermek isteyen Mehmetçik, tank atışı yaptı
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