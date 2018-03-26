Afrin merkezde arama çalışmaları sürerken, bir dükkanda arama yapan askerler cansız manken üzerine tuzaklanmış bir bomba tespit etti. Terör örgütü tarafından tuzaklanan bomba imha edildi. Çevrede çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğunu belirten askerler, pek çoğunun tespit edildiğini açıkladı. İşte terör örgütünün o hain tuzaklarından bazıları...
Afrin'de cansız mankene patlayıcı tuzağı!25 Mart 2018, Pazar
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