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Afrin'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

11.07.2019 11:46

Suriye'nin Afrin şehrinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için sağlık kuruluşlarına götürüldü.


Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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