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Afrin'de ABD ajanlarıyla da savaşıyoruz

23 Ocak 2018, Salı
Türkiye, başlattığı tarihi operasyonla sadece YPG/PKK ile değil ABD'nin ajanlarıyla da mücadele diyor, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvelle savaşıyoruz. Son çıkan videoda terör örgütü içindeki ABD ajanlarının Türkiye'yi tehdit etmesiyle de bu durum tekrar gözler önüne serilmiş oldu. Türkiye YPG'ye ağır darbeler vurdukça ajanlar ve arkalarındaki güçler kuduruyor.
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