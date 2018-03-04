Afrin şehitleri için intikam andı içtiler

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki ilerleyişi sürüyor. İkinci aşamaya geçilen operasyonda jandarma ve polis özel harekat ekipleri etkin görev alıyor. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak ve kameraman Tayfun Er Afrin'de yerleşim yeri operasyonlarına katılan o kahramanlarla konuştu.
Afrin şehitleri için intikam andı içtiler04 Mart 2018, Pazar
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