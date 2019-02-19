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Afrin Şehidi Umut Öznütepe Erzurum’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

19.02.2019 18:14

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası katılımcılar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.


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