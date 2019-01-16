Afrin şehidi Burak Tatar'ın vasiyeti yürekleri dağladı

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'de patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen sağlık görevlisi Burak Tatar'ın vasiyeti Türkiye'yi ağlatmıştı. Cepheden annesini arayarak "Şehit düşersem arabamı şehit çocukları ve gazilere bağışlayın" diyen Tatar'ın arabasının geliri, babası tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Şehidin ağlatan vasiyetini babası Yahya Tatar A Haber'e anlattı.
Afrin şehidi Burak Tatar'ın vasiyeti yürekleri dağladı16 Ocak 2019, Çarşamba
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