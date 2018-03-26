Afrin kırsalında dev hendek

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda tüm bölgeler kontrol altına alındı. Afrin'de TSK ve ÖSO güçlerinin arama tarama faaliyetleri ise devam ediyor. Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Afrin kırsalında teröristlerin kazdığı dev hendek bulundu. Teröristlerin zırhlı araç ve cephaneleri burada sakladığı öğrenildi. Afrin coğrafyasında bu büyüklükte bir hendekle ilk kez karşılaşıldığı belirtiliyor.
Afrin kırsalında dev hendek25 Mart 2018, Pazar
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