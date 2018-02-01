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Afrin harekatı kapsamında bombalanan Darmık Dağı’nın önemi ne?

31 Ocak 2018, Çarşamba
Afrin harekatı kapsamında bombalanan Darmık Dağı’nın önemi ne? Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK tarafından Darmık Dağı'ndaki terör örgütü PKK/PYD mevzileri jetler ve obüslerle yoğun bombardıman altına alınıyor. Peki, Afrin harekatı kapsamında bombalanan Darmık Dağı’nın önemi ne? işte ayrıntılar...
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