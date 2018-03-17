Afrin gazisi: "Bu vatan var olacaktır" 17 Mart 2018, Cumartesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatında yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Dindar, 'Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle bu ülkeden terör silinecek. Bayrağımızın gölgesinde bu vatan var olacaktır.' dedi.