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Afrin gazisi: "Bu vatan var olacaktır"

17 Mart 2018, Cumartesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatında yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Dindar, 'Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle bu ülkeden terör silinecek. Bayrağımızın gölgesinde bu vatan var olacaktır.' dedi.

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