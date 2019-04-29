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Afrika Değil Erzincan! Vaşak dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

29.04.2019 12:24

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşakın dağ keçi sürüsüne saldırısı anbean kameraya yansıdı.


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