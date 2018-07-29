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Afganistan'daki FETÖ okullarına operasyon

28 Temmuz 2018, Cumartesi

Afganistan'da bulunan FETÖ okullarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona engel olmak isteyen FETÖ'cü gruba polis tazyikli suyla müdahale etti.

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