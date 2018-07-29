Afganistan'da FETÖ okulu böyle alındı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Afganistan'a dönen Raşid Dostum'a bağlı güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda FETÖ okuluna baskın düzenlendi. Afgan polisi FETÖ okulunun içine girerken, direnmeye çalışan FETÖ'cüleri de gözaltına aldı.
Afganistan'da FETÖ okulu böyle alındı28 Temmuz 2018, Cumartesi
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