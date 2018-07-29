Afgan polisi FETÖ'cüleri tazyikli suyla püskürttü

Afganistan'da Türkiye'nin talebiyle FETÖ'ye ait okula baskın yapıldı. Afgan güvenlik güçleri, FETÖ'cülere tazyikli suyla müdahale etti. FETÖ'nün kışkırttığı veli ve öğrenciler Afgan güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı.
TÜRKİYE'YE DEVREDİLECEK
Kabil yönetimi okulların Türkiye'deki Maarif Vakfı'na devrini öngören bir anlaşma taslağı hazırlamıştı.
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