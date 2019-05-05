Afgan göçmene işkence yaparak Erdoğan'a küfür ettirmişler 05.05.2019 17:33

CHP'nin göçmenlere karşı uyguladığı ırkçı tutum sonrası parti seçmeni Afyonkarahisar'da bir Afgan mülteciye demir çubuk ve kemerlerle işkence yaptı. Öldüresiye dövülen mülteciye zorla Başkan Erdoğan'a da küfür ettirildiği ortaya çıktı. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri Afyonkarahisar Çay ilçesinde yaşayan Afgan mülteciye demir ve sopalarla işkence yapan Berat Mustafa Çolak ve Yücel Çankaya'yı tutukladı. Bir kişi ise 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.