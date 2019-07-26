Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu 26.07.2019 02:08

Eskişehir'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.