Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu

Eskişehir'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu26.07.2019 02:08
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