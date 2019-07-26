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Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu

26.07.2019 02:08

Eskişehir'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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