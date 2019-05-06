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Afgan gence kan donduran işkence! (Video)

06.05.2019 11:28

Afyonkarahisar'da biri çocuk yaşta 3 kişi, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp eve götürerek dövdü. Devlet büyüklerine hakaret ettirdikleri F.R.B.'yi elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bırakan şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, yol kenarında yaralı bulunan F.R.B. ise hastanede tedaviye alındı.


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