Afad Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu 4.7'lik depremin ardından gelen artçı deprem sayısını açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından konuyla ilgili a haber televizyonuna açıklamalarda bulunan Afad Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, İstanbul'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından 5 artçı deprem daha olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanları, bu artçıların büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söyledi. İşte Nurlu'nun çarpıcı deprem açıklamaları...
Afad Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu 4.7'lik depremin ardından gelen artçı deprem sayısını açıkladı24.09.2019 12:15
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