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Afad Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu 4.7'lik depremin ardından gelen artçı deprem sayısını açıkladı

24.09.2019 12:15

İstanbul'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından konuyla ilgili a haber televizyonuna açıklamalarda bulunan Afad Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, İstanbul'da meydana gelen 4.7'lik depremin ardından 5 artçı deprem daha olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanları, bu artçıların büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söyledi. İşte Nurlu'nun çarpıcı deprem açıklamaları...


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