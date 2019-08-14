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Adriana Lima'dan çok konuşulacak Miami pozları! Sevgilisi Emir Uyar'ı görüntülü arayarak... (Video)

14.08.2019 15:35

Adriana Lima bu yaz tatilini ailesiyle birlikte Miami'de geçiriyor. Güzel model yoğun geçen çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Çocukları ile birlikte Miami sahilinde denizin tadını çıkaran Lima, renkli bikinisiyle dikkat çekti. Kameraların kendisini çektiğini gören Lima aldırış etmeden tatiline devam etti. Bir ara telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı iddia edilen Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar ile konuştuğu ileri sürüldü. İşte Adriana Lima'nın bikinisiyle görüntülendiği o anlar ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...


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