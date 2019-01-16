Adres değişikliği nasıl yapılır? Adres kaydı bulunmayanlar ne yapmalı?

31 Mart seçimleri için 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın askıdan inecek. Seçmenler yarın saat 17:00'a kadar listeleri kontrol edilebilecek ve aynı zamanda itiraz edebilecekler. Ardından da seçmen listeleri YSK'ya iade edilecek. Peki listede ismimiz yoksa ya da adres bilgilerimiz yanlışsa ne yapmalıyız? İşte yanıtı...
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