Adres değişikliği nasıl yapılır? Adres kaydı bulunmayanlar ne yapmalı? 16 Ocak 2019, Çarşamba

31 Mart seçimleri için 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın askıdan inecek. Seçmenler yarın saat 17:00'a kadar listeleri kontrol edilebilecek ve aynı zamanda itiraz edebilecekler. Ardından da seçmen listeleri YSK'ya iade edilecek. Peki listede ismimiz yoksa ya da adres bilgilerimiz yanlışsa ne yapmalıyız? İşte yanıtı...