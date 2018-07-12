Adnan Oktar'ın villasına baskın anı böyle görüntülendi

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.
Adnan Oktar'ın villasına baskın anı böyle görüntülendi12 Temmuz 2018, Perşembe
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