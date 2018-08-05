Adnan Oktar’ın villası ilk kez görüntülendi! 05 Ağustos 2018, Pazar

11 Temmuz'da operasyon düzenlenen Adnan Oktar suç örgütünün Kandilli sırtlarındaki villasına ilk kez Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Servisi girdi. 70 ayrı kamera ile korunan villada Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin lüks ve sapkın yaşamları açıkça görülüyor. İşte Adnan Oktar'ın örgütün karargahı olarak kullandığı villası.