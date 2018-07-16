Adnan Oktar'ın şantaj odası! 14 Temmuz 2018, Cumartesi

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı. Villanın kamera odasına giren polis binaya 127 kamera yerleştirildiğini tespit etti.