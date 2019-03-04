Adnan Oktar'ın kilit ismi Altuğ Müştak Berker Bodrum’da yakalandı 04.03.2019 09:49

Son dakika... Adnan Oktar’a en yakın isimlerden biri olan ve örgütün FETÖ ve lobi imamı olan firari Altuğ Müştak Berker, Bodrum’da yakalandı. Berker'in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliğine getirilen Berker'in burada yapılacak işlemlerin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.