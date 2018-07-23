Adnan Oktar'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü yıllarda ona bakan doktoru konuştu. Prof. Dr. Sefa Saygılı, kendini mehdi ilan eden Adnan Oktar'ın nasıl insanları tuzağa düşürüp hipnotize ettiğini anlattı. İşte o çarpıcı röportaj…
Adnan Oktar’ın doktoru Sefa Saygılı’dan çarpıcı açıklamalar22 Temmuz 2018, Pazar
- İsrail'de ırkçı grup Filistinli kadına saldırdı
- İYİ Parti karıştı sosyal medya yıkıldı!
- Antalya'da orman yangını
- Adnan Oktar’ın doktoru Sefa Saygılı’dan çarpıcı açıklamalar
- Berat Albayrak ekonomide yeni dönemi anlattı
- Adıyaman'da aile katliamı
- CHP'de "ahlaki sınırları aşan baskı ve rüşvet" iddiası
- SSK müdürünün kan donduran skandalı
- THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Internatıonal’a konuk oldu
- Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı
- Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler!
- CHP'nin hakaret ve nefret dili
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.