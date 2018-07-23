Adnan Oktar’ın doktoru Sefa Saygılı’dan çarpıcı açıklamalar 22 Temmuz 2018, Pazar

Adnan Oktar'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü yıllarda ona bakan doktoru konuştu. Prof. Dr. Sefa Saygılı, kendini mehdi ilan eden Adnan Oktar'ın nasıl insanları tuzağa düşürüp hipnotize ettiğini anlattı. İşte o çarpıcı röportaj…