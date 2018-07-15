Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına baskın anına ait yeni görüntüler

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Çengelköy'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı. Adnan Hoca olarak tanınan ve yanındaki kadınlara kedicik diye hitap etmesiyle bilinen Adnan Oktar ve ekibi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına baskın anına ait yeni görüntüler13 Temmuz 2018, Cuma
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